Nazan Öncel'den estetik yorumu: Komik duruma düşmek istemem

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Nazan Öncel, yayınladığı videoda estetikle ilgili samimi düşüncelerini dile getirdi

"Ne olmuş Nazan sana?' diye soruyorsunuz. Ne olacak güzelim, zamanın eli değmiş diyeceksiniz" diyen Nazan Öncel, yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Daha sonra sözlerine; "Yüzüme bakıyorsunuz; 15... Yaşımı soruyorsunuz 105... Öyle komik durumlara düşmek istemem açıkçası" şeklinde devam eden 68 yaşındaki şarkıcı, estetik operasyonlara dair eleştirilerde bulundu.

"HAYAT BU, HİÇ BELLİ OLMAZ"

Nazan Öncel; "Hayat bu, hiç belli olmaz. Belki bir gün hiç beklenmedik bir aşka toslarsam, tükürdüğümü de yalarım" diyerek, aşkın her yaşta mümkün olabileceğinin altını çizdi.

"KENDİME KIYAMAM" Estetiğe karşı duyduğu saygıyı da ekleyen Nazan Öncel; "Ama yine de kendime kıyamam doğrusu. Böyle geldim, böyle gitmek isterim" dedi.