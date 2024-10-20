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        Haberler Gündem Güncel Narin cinayeti soruşturması tamamlanıyor | Son dakika haberleri

        Narin cinayeti soruşturması tamamlanıyor

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin bu hafta mahkemeye sunulacağını açıkladı. Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:19
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        Narin cinayeti soruşturması tamamlanıyor
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi sonrası basın mensuplarına Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
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        Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasında çok ayrıntılı bir araştırma yapıldığını, HTS kayıtlarından daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar bakıldığını belirterek, "Adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı." dedi.

        "İDDİANAME BU HAFTA MAHKEMEYE SUNULACAK"

        Narin Güran'ın katlinin herkesi derinden sarstığını da sözlerine ekleyen Tunç, "Cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü." diye konuştu.

        İddianamenin bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacağını duyuran Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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        #narin güran soruşturması
        #Yılmaz Tunç
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