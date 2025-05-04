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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da dev derbiyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:28
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        "F.Bahçe bir şeyi önce kendinde aramalı"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere kritik puan kayıpları yaşattı.

        Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da "Derbi Özel" programında dev karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları:

        "F.BAHÇE BİR ŞEYİ ÖNCE KENDİSİNDE ARAMALI"

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin ilk 11'ini tahmin eden ve doğru bilen esasında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi rahat kazanır. Belki futbolcuların kendileri bile bilmiyor, bu bir. İkincisi F.Bahçe bu görüntüsüyle, sahadaki ve kulübedeki oyuncu ve hocanın vücut diliyle, mücadele edenlerin birbirinden kopuk ve yaşamayan takım görüntüsü vererek maç kazanma şansı yok. Fenerbahçe bu mücadeleyi bugüne kadar ismiyle getirdi. Fenerbahçe'nin forması mücadelenin içerisinde kalmak için bu ligde yeter, haftalardır etkisiz futbol oynuyor. Israrla bu denendi ve hiçbir olumlu sonuç almadı. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok, Fenerbahçe bir şey arayacaksa önce kendinde aramalı.

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        "BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR TARAFTARLARINI MUTLU ETTİ"

        Rıdvan Dilmen: Bugünkü maçla Göztepe ve Rizespor maçları arasında bir fark yok, değişikliklerde de fark yok. Tek fark, Beşiktaş onlara göre daha iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde de Beşiktaş 2-3'ü de bulabilirdi. Beşiktaş bugün iyi savunma yaptı. Bu maçlardan önce oyuncular asla puan durumuna bakmazlar. Beşiktaşlı oyuncular, şampiyon olmasa dahi taraftarlarını onurlu ve mutlu etti. Geçmişine ve geleneğine bağlı bir oyuncu grubu gördüm.

        "ANLAŞMAK İÇİN AYNI DİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

        Mustafa Denizli: Teknik direktörün adaptasyon dönemi maksimum üç haftadır. Futbolun lisanı tektir. İlla o elektriği kurmak için yüzde yüz aynı lisanı konuşmaya da gerek yok. Senin vücut dilin, bakışın, ilgin, onlarla yaşaman birçok şeyi halleder. Fenerbahçe'de bu, sene başından beri yok.

        "SEZON BİTTİ, MOURINHO 'FORMSUZUM' DEMEDİ"

        Rıdvan Dilmen: Ben bir gazeteci olsam Mourinho'ya "Seneye de bu sistemin böyle devam edeceğini düşünüyor musunuz?" diye sorardım.

        Mustafa Denizli: Futbolcunun formsuz olduğunu kabul ediyorsunuz, hakem yanlış kararlar veriyor onu kabul ediyorsunuz... Peki benim onlardan farkım ne? Ben de insanım, ben de formsuz bir günümde olabilirim. Sezon bitmiş bir gün de bunu demedi.

        "OYNATACAĞIM OYUNCUYU MAÇ SABAHI ÇAĞIRIRDIM"

        Mustafa Denizli: Ben oynatacağım genç futbolcuyu maç sabahı çağırırdım. "Bugün ne yaparsan yap doksan dakika seni oyunda tutacağım. Rahat ol. Düşündüğün her şeyi yap. Seni oyundan almayacağım." derdim.

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