        Murat Dalkılıç'tan burun ameliyat açıklaması - Magazin haberleri

Murat Dalkılıç'tan burun ameliyat açıklaması

        Murat Dalkılıç'tan burun ameliyat açıklaması

        Melek Mosso'nun konserine giden Murat Dalkılıç, 12'nci burun ameliyat sürecini ve yaşadığı zorlu dönemi anlattı; "7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum, enfeksiyon kaptım, menenjit riskiyle karşılaştım" Ayrıca, Özgü Kaya ile ilişkisi için, "Güzel gidiyor, neşe içinde bir takım arkadaşı olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 13:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:51
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Dalkılıç, meslektaşı Mosso'yu dinlemeye gitti. 12'nci burun ameliyatını olan Dalkılıç, uzun yıllar süren burun sorunları ve ameliyat süreci hakkında muhabirlere açıklama yaptı.

        Ünlü şarkıcı, "7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. O peşimi bırakmadı. 4 - 5 sene önce nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım. O enfeksiyon defalarca masaya yatırdı bizi. Şarkı söylerken nefes önemli; onu tam yerine getirmemiz gerekiyor. Burundan nefes alamayınca şarkı söylemek zorlaşır. Burun konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz. Benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu. Menenjit riski vardı. O riski almayalım diye 11'er saat, iki tane arka arkaya ameliyat oldum, komalar yaptım. O süre içerisinde doktor, 'Bu süreçte düzeltme ihtimalimiz var' dedi. İnsanlar hayatına zor şeyler geldiğinde üzülüyorlar. Ben hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. Hayatımda iki senedir şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşıyorum, hiç olmadığım Murat’ı keşfettim. Hasta olduğuma çok üzülmüyorum” dedi.

        REKLAM

        Murat Dalkılıç, "Psikolojik destek aldınız mı?" sorusuna; "Hayatımı yatakta geçirdiğim ilk zamanlar, 'Bundan sonra şarkıcılık yapacak mıyım, şarkıcılık olmasa ne yapacağım?' diye düşündüğüm zamanlar oldu. Tuhaf düşüncelerime en kısa sürede cevap verdim. Hayatta her şey bir araç. Şarkıcılık araç; şarkıcılık olmasa markıcılık olur. Ocakta bir kez daha ameliyat olmayı düşünüyorum. Artık ondan sonra bunu hatıralarda bırakmayı düşünüyorum" yanıtını verdi.

        Özgü Kaya ile aşkına dair de şarkıcı, "Güzel gidiyor. Hayatımız neşe içinde geçiyor. Özgü ile iyi şeyler hissediyorum. Güzel bir takım arkadaşı olduk" ifadelerini kullandı.

        #Melek Mosso
        #Murat Dalkılıç

