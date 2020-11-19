"Hakkınızda çıkan aşk iddialarını yalanlamıştınız. O süreçten bu yana değişen bir şey oldu mu?" sorusuna ise Boz, şu yanıtı verdi:

Değişen bir şey yok, hala yalnızım. Diğer insanlar gibi benim de arkadaşlarım var ve onlarla görüşüyorum. Bunun dışında bir şey yok.