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Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor

Tunceli'ye günübirlik turlarla gezmek veya uzun süreli tatil yapmak için gelen ziyaretçiler, Munzur ve Pülümür Çayı kıyılarında, kamp alanlarındaki çadırlarda ve bungalov evlerde kalıyor, doğal plajlarda zamanlarını değerlendiriyor

18.07.2021 - 06:51 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tunceli'deki Munzur ve Pülümür Vadisi'nde yerel işletmecilerce değerlendirilen doğal plajlar, yaz aylarında yurt içi ve dışından çok sayıda tatilcinin uğrak yeri oluyor.

     

  • AA'nın haberine göre doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, dört mevsim temiz havası, yaylaları ve akarsularıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Kentteki Munzur ve Pülümür vadileri de kavurucu sıcakların etkili olduğu bugünlerde çevre il ve ilçelerden ya da yurt dışından kamp ile doğa tutkunlarını ağırlıyor.

     

  • Günübirlik turlarla gezmek veya uzun süreli tatil yapmak için kente gelen ziyaretçiler, yerel işletmecilerce Munzur ve Pülümür Çayı kıyılarında yapılan kamp çadırı alanları, bungalov evler ve doğal plajlarda vakitlerini değerlendiriyor. Kar sularıyla beslenen çaylarda yüzen, kumsaldaki şezlonglarda güneşlenen ziyaretçiler, kum sahalarda voleybol oynayıp Munzur Çayı'nda rafting heyecanı yaşıyor.

     

  • Ege ve Akdeniz kıyıları yerine Tunceli'de tatil yapmayı tercih eden ziyaretçiler, geceleri doğada yaktıkları kamp ateşi çevresinde de şarkılar söyleyip keyifli saatler geçiriyor. El değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan kente, hafta içinde ve sonunda, başta Elazığ olmak üzere Malatya, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir ve Bingöl'den çok sayıda tur şirketi tatil rotasını çeviriyor.

     

  • "Tunceli, doğası, soğuk suları ve insanları nedeniyle tatil yapmak için hep tercih ettiğim ildir. Genellikle ailemle geliyorum ve çocuklarım Pülümür Vadisi'nde suya giriyor. Bu vadiyi bir arkadaşım bana önerdi ve ben daha önce başka yerlere gidiyordum. Paris'te yaşayan Tuncelili arkadaşımın önerisiyle buraya geldik."

     

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