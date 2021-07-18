"Kenti tanımaya bir gün yetmiyor ve en az 3 gün burada kalmak lazım. Herkes buraya gelmek istiyor ve turlar daha da artacak. Misafirlerde şaşkınlık var, çünkü bilmedikleri ve tanımadıkları bir kültürü anlamaya çalışıyorlar. Özellikle Alevi kültürünü çok bilmiyorlar, onu öğrenmeye çalışıyorlar, doğaya hayran kalıyorlar. Gezi turlarına katılanlar, Pülümür Vadisi'ndeki Kutudere plajına çok şaşırıyor. Burada bir plaj kültürü açıkçası beklemiyorlar. Burası Bodrum, Kuşadası ve Çeşme gibi, ziyaretçiler görünce şaşırıyor."