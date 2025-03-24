MSÜ tercihleri başladı 2025: MSÜ tercihleri ne zamana kadar, nasıl yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 24 Mart Pazartesi günü başladı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak olan MSÜ tercihlerinde son tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar belirlenen tarih aralığında, MSÜ sonucu ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları çerçevesinde yapabilecek. Peki, "MSÜ tercihleri ne zamana kadar, nasıl yapılacak?" İşte 2025 MSÜ tercih ekranı...
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Milli Savunma Bakanlığı MSÜ tercih takvimini duyurdu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihi ve MSÜ taban puanlarına çevrilmişti. Peki, "MSÜ tercihlerinde son tarih ne zaman, MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" İşte 2025 MSÜ tercih takvimi...
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MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI
MSÜ tercihleri 24 Mart tarihi itibarıyla başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.
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MSÜ TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
MSÜ tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.
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MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.
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MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
2024 yılında yapılan yerleştirmelerde Hava harp okulu erkek adaylar için sayısaldan en düşük 360 puanla alım yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olarak belirlenmişti. Son yerleştirmelerde MSÜ taban puanları şu şekilde;
Harp Okulları Erkek Adaylar
HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547
Harp Okulları Kadın Adaylar
HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876