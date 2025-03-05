Mourinho'dan flaş sözler: Bir kulübün hakim olduğu sistem var

"BİR SİSTEM HAKİMİYETİ!"

Galatasaray derbisinin ardından dört maça ceza alan ve bu cezası iki maça düşürülen Mourinho, Türkiye Ligi'ndeki Galatasaray - Fenerbahçe rekabetini İskoçya'daki Celtic - Rangers rekabetine benzetti ve, "Bence İskoçya'da saf tutku ve saf rekabet var. Sevilla'da Celtic'e karşı oynadığımız (2003 UEFA Kupası) finalinden önce Celtic'i analiz etmek için İskoçya'ya gitme şansım oldu ve maçlardan biri Ibrox'ta Celtic le Rangers arasındaydı. Çok güzeldi, inanılmazdı. Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor." diye konuştu.