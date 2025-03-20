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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan 6 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Montella'dan 6 değişiklik!

        UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:41
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        Montella'dan 6 değişiklik!
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        İtalyan teknik adam, o mücadelede forma giyen Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgün'ün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer verdi.

        Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlığı, Merih Demiral ve Arda Güler ise cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.

        Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.

        Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

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        YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ KADRODA

        Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yusuf Akçiçek maç kadrosuna da girdi.

        Yedekler arasında yer alan Yusuf, Macaristan mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

        ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

        18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı.

        RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri"

        İSRAİL'E TEPKİ

        Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.

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        Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin’de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze’de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.

        MACAR TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

        A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile İstanbul'da oynadığı mücadeleye Macar taraftarlar da ilgi gösterdi.

        Macar taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

        Bu karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1000. resmi maç olarak da kayıtlara geçti.

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