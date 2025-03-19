Monaco-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Turkish Airlines EuroLeague'de üst sıraları doğrudan etkileyecek mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco engelini geçip zirve takibini sürdürmek istiyor. Monaco, EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı maçlarda 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 4. basamakta bulunuyor. Peki, "Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Monaco-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...