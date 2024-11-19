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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco'da Obradovic dönemi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        Monaco'da Obradovic dönemi sona erdi!

        THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 00:16 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:16
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        Monaco'dan Obradovic kararı!
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        A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp hocayla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Sasa Obradovic'in isminin kulüp tarihine kazındığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Tüm yaptıkları ve başarıları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Geçici olarak Manuchar Markoishvili takımın başına geçmiştir. Her şey için teşekkürler koç Sasa!"

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