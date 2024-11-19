Monaco'da Obradovic dönemi sona erdi!

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp hocayla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Sasa Obradovic'in isminin kulüp tarihine kazındığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm yaptıkları ve başarıları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Geçici olarak Manuchar Markoishvili takımın başına geçmiştir. Her şey için teşekkürler koç Sasa!"