MKE Ankaragücü'nden olağanüstü genel kurul kararı

MKE Ankaragücü yönetimi, 26 Eylül'de gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kongre yeri ve tarihinin kongre salonu tutulur tutulmaz, ivedilikle duyurulacağı söylenerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf yönetim anlayışımızdan taviz vermedik. MKE Ankaragücü'müzün bugünü, dünden daha iyi olsun diye insanüstü gayret gösterdik. Ancak özümüz olan MKE Kurumu'ndan, belediyelerden ve Ankara'dan kazanan iş insanlarından gerekli ve yeterli desteği maalesef göremedik. Buna rağmen verdiğimiz ‘kulübümüzü yaşatacağız' sözünü tuttuk. Borçları azalttık, kulübümüzü daha yönetilebilir bir hale getirdik ve güçlü bir Ankaragücü'nün temellerini attık. Bugün ise daha güçlü bir MKE Ankaragücü için kulübümüzün önünü açıyoruz. Aday olacak herkese her türlü kolaylığı sağlayacak ve görevde olduğumuz son ana kadar MKE Ankaragücü'ne hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Delegelik kayıtları, kongremize 7 gün kalana kadar devam edecektir. Kongreye 7 gün kala delege alımı durdurulacak, delege kartları ve listeleri hazırlanacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."