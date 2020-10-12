Milli sörfçünün çalınan tekne motoru bulundu

DHA

Olay, 2 Ekim'de, Alaçatı Mahallesi Akçaya mevkiinde bulunan Çağla Kubat Sörf Okulu'nda meydana geldi. Gece okula gelen şüpheliler, okula ait olan güvenlik teknesinin motorunu alarak kayıplara karıştı.

DHA'nın haberine göre, sabah okula geldiğinde teknenin üzerindeki botun olmadığını fark eden Kubat, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlığı gördü. Şikayet üzerine Alaçatı Jandarma ve JASAT ekipleri, piyasa değeri 70 bin lira olan motoru bulmak, şüphelileri ise yakalamak için harekete geçti.

Okuldaki kayıtları tarayan ekipler, şüphelilerin geldiği aracın geçtiği noktalardaki MOBESE kayıtlarını da inceleme altına aldı. Plakası belirlenen aracın Balçova'daki bir akar yakıt istasyonundan yakıt almasının ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1' i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne motoru ise Kubat'a teslim edildi.