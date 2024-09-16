Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı

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Akademi’nin ilk dersini veren MİT Başkanı Kalın, Türkiye’nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmanın önemine vurgu yaparak, istihbarat alanında kavramlar üretip literatür oluşturmanın ehemmiyetini dikkat çekti ve Akademi’nin misyonunu işaret etti.

Kalın konuşmasında , “Dünyamız ve ülkemiz için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak” ifadelerini kullandı.

Kalın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. İstihbarat çalışmalarında teori ve pratiği bir araya getirecek çalışmalar, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda saha uzmanlarını yetiştirecek ve yeni çalışma alanlarının önünü açacaktır” REKLAM Akademi’nin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu belirten MİT Başkanı İbrahim KALIN, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığına dikkat çekti.

Türkiye’yi ve bölgeyi bu yenidünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademi, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkânı sunacağını söyledi. Kalın, yeni teknolojilerle birlikte hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zekâ ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi. ​Türkiye’nin uluslararası ilişkiler, siyaset, strateji alanlarında birçok çalışanı bulunmasına rağmen doğrudan istihbarat alanında çalışan sayısının azlığına dikkat çeken Kalın, Millî İstihbarat Akademisi tarafından yapılacak çalışmalar sayesinde bu alandaki eksikliğin kapatacağını söyledi.

Akademi’nin istihbarat alanında dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ederek dünyadaki gelişmeler karşısında değişim ve dönüşümlere yol gösterecek bir stratejik anlayışın kökleşmesini sağlayacağını, Türkiye’de nitelikli ve dünya ile etkileşime açık bir istihbarat topluluğu oluşturacağının ifade eden Kalın, “‘Türkiye Ekseni’ doğrultusunda yapılacak çalışmalar; akademimizin ve ülkemizin istihbarat ve güvenlik alanında yeni imkan ve kabiliyetler edinmesine katkı sunacaktır” dedi. REKLAM İLK YIL 2 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye’nin stratejik vizyonuna katkı sunacak insan kaynağının yetiştirilmesini, istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirilmesini ve Türkiye’de bir istihbarat topluluğu oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda eğitim sürecine bugün başlayan Akademi ilk yılında İstihbarat Çalışmaları ile Güvenlik Çalışmaları olarak iki yüksek lisans programı açıldı.

Açılan iki yüksek lisans programına uluslararası ilişkiler, tarih, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, mühendislik gibi bölümlerden mezun olup, Akademi’nin sınav ve değerlendirme sürecinden geçen 33 öğrencinin alımı yapıldı. İstihbarat Çalışmaları programına katılan öğrencilerin, istihbarat çalışmaları kuramı ve metodolojisi hakkında yetkinlik kazanırken istihbarat tarihi, stratejik istihbarat, uluslararası sistemin dönüşümü, terörizm ve radikalleşme, grand strateji, eleştirel düşünce ve analitik yazım gibi konularda da uzmanlaşmaları bekleniyor.

Güvenlik Çalışmaları programında ise günümüzde değişen dünya sistemi ve yeni tehdit algıları bağlamında karşılaşılan sorunları kavrayabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler geliştirebilme kapasitesine sahip uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. REKLAM İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları programlarının yanı sıra ilerleyen dönemde yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılması planlanmaktadır. Bölge Çalışmaları, Strateji Çalışmaları, İstihbarat Tarihi, İstihbarat Hukuku, Stratejik İletişim gibi programların yanı sıra Mühendislik ve Fen Bilimleri çatısı altında Siber Güvenlik, Veri Bilimi, Yapay Zeka ve Kriptoloji gibi alanlarda da yüksek lisans ve doktora programları açılacak.

GÜNCEL ANALİZLER, ARAŞTIRMA RAPORLARI VE AKADEMİK ÇALIŞTAYLAR Mili İstihbarat Akademisi lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra istihbarat ve güvenlik ile ilgili konularda güncel analizler ve araştırma raporları yayınlamaya devam ediyor. Türkiye’nin stratejik önem atfettiği Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya, Afrika gibi alanlarda da bilimsel araştırmalar ve rapor çalışmaları sürdürülüyor. ​Milli İstihbarat Akademisi kendi akademik kadrosunun yanı sıra Türkiye’de ilgili alanlarda çalışan uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek stratejik konularda çalıştaylar da düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye’de istihbarat ve güvenlik alanında çalışan uzman ve akademisyenlerin bir araya gelerek etkileşim kurması ve bu sayede yeni bir istihbarat topluluğunun oluşturulması hedefleniyor.

​Akademi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç alanları çerçevesinde sertifika programları da oluşturmakta. Bu sertifika programları, Akademi dışındaki kamu çalışanları, öğrenciler, profesyoneller ve özel sektör çalışanları gibi farklı gruplar katılabilecek.