Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Aysel Özkan koparmada 101 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Milli sporcu silkme müsabakasında 120 kiloluk derecesiyle beşinci olurken, toplamda ise 221 kiloluk derecesiyle yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarın 89 kilo erkeklerde Enes Çelik, 76 kilo kadınlarda ise Dilara Uçan madalya için mücadele edecek.