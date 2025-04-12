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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!

        Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, 2022'nin ardından ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:16
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        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
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        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

        Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi.

        Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

        25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

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