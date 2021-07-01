Mili boksör Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, "IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre milli boksörümüz Necat Ekinci, 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.