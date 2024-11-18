A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler'in ardından Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok lig araya girereken, Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında milli takım kadrosuna dahil edilen birçok futbolcu, milli aranın başlamasıyla kampa katıldı. Peki, "Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...