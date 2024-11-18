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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ ARA | Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?

        Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?

        Süper Lig heyecan 11. hafta maçları ile devam etti. Süper Lig UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle 11 Kasım tarihinde milli araya girdi. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. grupta milli arada Galler'in ardından Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? İşte milli aranın sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 23:43 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:43
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler'in ardından Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok lig araya girereken, Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında milli takım kadrosuna dahil edilen birçok futbolcu, milli aranın başlamasıyla kampa katıldı. Peki, "Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?

          Süper Lig'de milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başladı, 23 Kasım'a kadar sürecek. Süper Lig'de milli ara sebebiyle, 11-23 Kasım tarihleri arasında maç oynanmayacak.

          Süper Lig'de 13. hafta, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

          Böylece milli ara 12 gün sürmüş olacak.

        • 3

          ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        • 4

          SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

          23 KASIM CUMARTESİ

          13:30 Eyüpspor - Rizespor

          16:00 Gaziantep FK - Başakşehir

          16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

          19:00 Bodrumspor - Galatasaray

        • 5

          24 KASIM PAZAR

          13:30 Sivasspor - Kasımpaşa

          16:00 Samsunspor - Alanyaspor

          16:00 Konyaspor - Hatayspor

          19:00 Beşiktaş - Göztepe

          25 KASIM PAZARTESİ

          20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor

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