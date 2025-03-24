Mideyi yormuyor, hazımsızlık yapmıyor... Sindirim sistemine dost 5 besin grubu!

Sindirim problemleri, günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bazen mide rahatsızlığı, bazen de bağırsak problemleri nedeniyle hangi gıdaların tüketileceğini bilmek zor olabilir. Sindirimi kolay besinler, mideye yüklenmeden vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardımcı olur.

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DÜŞÜK LİFLİ BESİNLER

Çoğu insanın lif alımını artırması tavsiye edilirken, mide veya bağırsak problemleri yaşadığınızda düşük lifli besinleri tercih etmek daha iyi olabilir. Lif, sindirilemeyen bir karbonhidrattır ve sindirim sisteminizden parçalanmadan geçer.

Tam tahıllı gıdalar gibi yüksek lif içeren besinler, bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishal ve şişkinlik gibi problemlerin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, sindirim sisteminizin dinlenmesine yardımcı olmak için geçici olarak düşük lifli gıdalara yönelmek faydalı olabilir.

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Beyaz pirinç, beyaz ekmek ve beyaz makarna gibi rafine tahıl ürünleri, lif açısından fakir olduğundan sindirim sisteminiz üzerinde daha az yük oluşturur. Mide rahatsızlığı yaşadığınız dönemlerde bu tür gıdalar iyi bir seçim olabilir.

KABUKSUZ, KONSERVE VEYA HAŞLANMIŞ MEYVELER

Bazı taze meyveler yüksek lif içeriğine sahiptir ve bu nedenle sindirimi daha zor olabilir. Meyvelerdeki lifin büyük bir kısmı kabuklarında ve çekirdeklerinde bulunur. Örneğin, ahududu büyük çekirdekleri sayesinde yüksek lif içeriğine sahiptir.

Eğer mide veya bağırsak problemleri yaşıyorsanız, düşük lif içeren meyveleri tercih etmek sindirimi kolaylaştırabilir. Örneğin, olgun muz veya kavun mideyi daha az rahatsız eden meyvelerdendir. Elma ve armut gibi meyveleri tüketirken kabuklarını soymak da sindirim sürecini kolaylaştırabilir.

Ayrıca, yumuşak meyveler olan haşlanmış erik veya konserve şeftali gibi seçenekler de iyi bir alternatiftir. Ancak, konserve meyve alırken su içinde saklanmış olanları tercih etmek, şeker alımını azaltmak açısından önemlidir.

İYİ PİŞMİŞ SEBZELER

Meyveler gibi sebzeler de çiğ tüketildiklerinde sindirimi zor olabilir. Çiğ sebzeler, pişmiş sebzelere kıyasla daha serttir ve sindirilmeleri daha fazla çaba gerektirir. Ancak, sebzeler pişirildiğinde hücre duvarları yumuşar ve içerdikleri besinler sindirim enzimleri tarafından daha kolay parçalanabilir hâle gelir.

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Sindirilmesi kolay sebzeler arasında iyi pişmiş kabak, çekirdeksiz bal kabağı, ıspanak, kabuksuz patates, yeşil fasulye, pancar ve havuç bulunmaktadır. Sebzeleri haşlamak, buharda pişirmek veya fırında yumuşayana kadar pişirmek, onları mide için daha nazik bir hâle getirebilir.

YUMUŞAK PROTEİNLER Hayvansal proteinler lif içermese de bazıları sert ve yağlı olduklarında sindirimi zor olabilir. Sindirimi kolay proteinler arasında düşük yağlı ve çiğnemesi kolay seçenekler bulunur. Örneğin, çırpılmış yumurta ve yağsız kıyma sindirim sistemi için daha hafif alternatiflerdir. Bitkisel bazlı proteinlerden yumuşak fıstık ezmesi veya ipeksi tofu gibi seçenekler de iyi birer alternatiftir. Bu tür besinler, mide problemleri yaşadığınız dönemlerde ihtiyacınız olan proteini almanıza yardımcı olur. ÇORBALAR, SMOOTHIELER VE PÜRELER Yiyeceklerin nasıl hazırlandığı da sindirim sürecini etkileyebilir. Örneğin, püre hâline getirilmiş besinler sindirimi kolaylaştırabilir. Lif içeriğini değiştirmese de besinlerin daha küçük parçalar hâline getirilmesi, vücutta mekanik sindirim sürecini hızlandırır. Örneğin, çiğ lahana sert ve hacimlidir, ancak pişirilip çorbaya eklendiğinde daha yumuşak ve sindirimi daha kolay bir hâle gelir. Aynı şekilde, blenderda çekilmiş meyveler, özellikle çekirdekli meyveler, sindirimi kolaylaştırabilir. Kaynak: Medical News Today, Health, Healthline