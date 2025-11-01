Michael Jackson 2025'te de en çok kazanan ölü ünlü oldu - Magazin haberleri

Forbes'un 25'inci yılında yayımladığı 'En Çok Kazanan Ölü Ünlüler' listesinde Michael Jackson, bir kez daha zirvede yer aldı. Son 12 ayda 105 milyon dolar kazanarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Jackson'ın 2009'daki vefatından bu yana ise toplam kazancı yaklaşık 3.5 milyar dolara ulaştı.

Forbes'un listesi, ölümden sonra en çok geliri müzisyenlerin elde ettiğini kanıtlıyor. İlk 13 ismin 10'u müzik sanatçısı. Sırrı Ne? Uzmanlar, müzisyenlerin şarkılarının telif ve yayın haklarından sürekli gelir elde edebildiğini ancak oyuncuların eski film ve dizilerinden aynı oranda kazanamadığını belirtiyor.

Michael Jackson'ın mirasının büyük başarısı, sadece hit şarkılarından değil, hayattayken yaptığı akıllıca işlerden de geliyor. 1985'te ATV müzik kataloğunu satın alması büyük bir kazanç kapısı oldu. Bu hakların hissesi 2016'da Sony'ye 750 milyon dolara, 2024'te ise yayın ve kayıtlarının yarısı 600 milyon dolara satıldı.

Ölümünden sonra gösterime giren 'This Is It' filmi 267 milyon dolar getirdi. Cirque du Soleil turnesi, Las Vegas'taki Michael Jackson, 'ONE' gösterisi ve Broadway müzikali MJ: The Musical ise yüz milyonlarca dolarlık bilet satışı yaptı.

Müzisyenlerin dışında listede, Arnold Palmer'ın içecek markası ve Kobe Bryant'ın Nike ayakkabıları gibi ürünler üzerinden gelir elde eden isimler de bulunuyor. Forbes'e göre 2025 listesine giren 13 mirasın toplam geliri 541 milyon dolar.