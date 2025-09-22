MI6 Başkanı Richard Moore'a 007'li Beşiktaş forması

Görevi sona eren ve MI6 Başkanlığını yakında Blaise Metreweli'ye devredecek İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir resmi ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından yaptığı esprili paylaşım ise dikkat çekti.

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Moore'a, siyah-beyazlı kulübün arkasında '007' yazan forması hediye edildi. Moore, İngiliz ajan karakteri James Bond’a gönderme yapılan bu sürpriz karşısında; "Türkiye'ye yaptığım son resmi ziyarette Türk meslektaşlarımın bana verdiği esprili bir veda hediyesi” ifadelerini kullandı.

1990-1992 yılları arasında Türkiye’de görev yapan Moore, bir yıl Ankara Büyükelçiliği'nde, iki yıl ise İstanbul Konsolosluğu’nda basın ataşesi olarak çalışmıştı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'a duyduğu sevgiyi dile getiren Moore, "İstanbul’da yaşadığım dönemde Beşiktaş'a gönül verdim. Tribünlerde bulunmak ve bu tutkuyu yaşamak benim için unutulmaz bir deneyimdi" demişti.

Fotoğraflar: X