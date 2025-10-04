Habertürk
        MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışına katıldı | Son dakika haberleri

        MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışına katıldı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22'nci dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:35
        Siyaset ve Liderlik Okulu'nu açtı
        MHP Genel Merkezi'ndeki eğitim ve öğretim yılının açılışı Bahçeli'nin katıldığı törenle gerçekleşti. Programda; genel başkan yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de yer aldı.

        20 ilden öğrencilerin katıldığı programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Dünyayı ve insanlığı tanımlamak, kucaklamak ve yorumlamak için milliyetçi aydınlara ve yetişen gençlere büyük görev düşüyor. Siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirme yolu olarak görüyoruz. Türk milleti, yaratıcılığını önleyen prangalardan kurtulduğunda yeniden küresel bir güç olmasının önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu. Bahçeli, açılışın ardından eğitim programına katılanları selamladı.

        Bahçeli, salı günkü Meclis grup toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

        #devlet bahçeli
        #MHP siyaset okulu
        #haberler
        #Son dakika haberler
