MHP'li Feti Yıldız: CHP'nin kurultayı aynı delegelerle yapılmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin olağanüstü kurultay kararına ilişkin, "4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda alınan kararların iptalinin şartları doğmuşsa, parti organları için yapılan seçimler de usule uygun olarak yapılmış sayılmaz. Yapılacak kurultayın 4-5 Kasım 2023 tarihindeki delegelerle yapılması zorunludur" dedi.

MHP'li Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları, karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyım atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda alınan kararların iptalinin şartları doğmuşsa, parti organları için yapılan seçimler de usule uygun olarak yapılmış sayılmaz. Yapılacak kurultayın 4-5 Kasım 2023 tarihindeki delegelerle yapılması zorunludur" ifadelerini kullandı.

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