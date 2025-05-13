Metrobüste yangın çıktı, seferler bir süre durduruldu

Kağıthane'de Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde saat 21.30'da yangın meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre; duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

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Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının söndürülmesinin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.