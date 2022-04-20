Metin Öztürk'ten seçim açıklaması:

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Metin Öztürk, seçilmesi durumunda Galatasaray'ı dünya markası yapacaklarını söyledi.
Metin Öztürk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle iftarda bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, yönetime gelmeleri durumunda ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Yolumuz uzun ama kendimize güvenimiz tam. 30 Nisan'da ya da en geç 21 Mayıs'ta Galatasaray'ın başkanı olarak Anıtkabir'i ziyaret ederken, sizlere hitap etmekten onur duyacağım." dedi.
Metin Öztürk, 1905 AGS'nin üyesi olmaktan gurur duyduğunu aktararak davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Olaganüstü genel kurulla ilgili 22 Nisan Cuma günü için mahkemenin bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:
"Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Çünkü iki başkan adayı bu tedbir kararına karşı ortak bir tavır gösterdi. Fakat bu tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah adresinin Kazakistan'da gözükmesi, bunun biraz da bilinçli olduğunu zannediyorum, işi uzatabilir. Bu konuda da Sayın Burak Elmas başkana şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Yarışa kendisi katılamayacağı halde bunun gerçekleşmesi için gereğini yapıyor."
ÖZGÜR BAYRAKTAR: ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ
1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) Başkanı Özgür Bayraktar, sadece Galatasaray'ın başarısını düşündüklerini söyledi.
Galatasaray için birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini anlatan Bayraktar, "Camia olarak sevgi ve hoşgörü içerisinde bir arada olmalı, bunun için çalışmalıyız. Bu zor dönemde göreve talip olan iki başkan adayımız ve ekiplerine camiamız adına teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray'ımızın etrafında engeller vardır. Bu engelleri hep birlikte aşacağız ve yine 'Mayıslar bizimdir.' deyip kupaları kaldıracağız." diye konuştu.
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