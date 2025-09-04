Mert Müldür: Çok iyi mücadele ettik

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımızın oyuncularından Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Golü ve takımın performansını değerlendiren Mert Müldür, şu sözleri kullandı:

"Biraz deja vu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes %100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz."