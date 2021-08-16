Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik, Gomes, Ba (Dk. 90+5 Cem Çelik), Adamu, Akanbi, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 80 Emre Özer), Ahmet Sağat (Dk. 90 Sabbah)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Celal Hanalp (Dk. 46 Özgür Sert), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Mustafa Akbaş), Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Novikovas, Ahmet Canbaz, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 37 Ahmet Sağat, Dk. 90+4 Ba (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Celal Hanalp, Dk. 57 Gökhan Alsan, Dk. 72 Ahmet Canbaz, Dk. 78 Erkan Sözeri (Teknik direktör), Dk. 90+2 Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 57 Ba (Menemenspor)