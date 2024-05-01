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        Haberler Magazin Melis Sezen: Dans etmeyi çok seviyorum - Magazin haberleri

        Melis Sezen: Dans etmeyi çok seviyorum

        Sosyal medyadan sık sık dans ederken çektirdiği videoları yayımlayan Melis Sezen, samimi açıklamalarda bulundu. "Dans etmeyi çok seviyorum" diyen Sezen, duygularını "İnsan kendini serbest bırakıyor ya çok seviyorum o anı" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:11
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaş Akaretler'de düzenlenen bir partide objektiflere yansıyan Melisa Sezen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

          Yeni filminin bittiğini söyleyen Melis Sezen; "Çok özel bir proje. Beni çok heyecanlandırıyor. Konu Atatürk olunca, her şey bambaşka oluyor. Oyuncu kadromuz ekibimiz muhteşem bir enerji vardı. İnşallah izleyiciler de beğenir" dedi.

        • 2

          "DANS EDERKEN KENDİMİ BULUYORUM"

          Öte yandan sosyal medya hesabından sık sık dans ettiği anları yayımlayan Melis Sezen, paylaşımlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sezen; "Dans ederken kendimi buluyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "KAPATMAYINCA HER YERİMİZ GÜZEL"

          Makyajsız paylaşımlarıyla ilgili de konuşan Melis Sezen; "Makyajlı makyazsız farketmiyor. Kapatmaya gerek yok. Kapatmayınca her yerimiz güzel" dedi.

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