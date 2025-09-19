Melania Trump'ın İngiltere ziyaretinde giydiği kıyafetlerin gizli mesajları

ABD Başkanı Donald Trump ile Melania Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyareti, törenlere olan katılımını azaltan First Lady'nin, sadece 48 saat içinde beş farklı kıyafetle görünmesi, dünyanın gündeminde yer almasına yetti.

Kral Charles'ın şubat ayında Donald Trump'a ikinci bir devlet ziyareti daveti gönderdiği andan itibaren Melania Trump'ın, giyim tarzını askeri bir titizlikle planlamaya başladığı düşünülüyor. Kıyafetleri Melania Trump'ın güvendiği kişisel stilisti tasarımcı Herve Pierre tarafından hazırlandı.

Resmi buluşmada, gözlerin üzerine çevrildiği bir başka isim olan Prenses Kate Middleton'ın bağlı kaldığı alışıldık diplomatik giyim kuralları, First Lady için geçerli değildi.

Donald Trump, ziyaret için seçtiği kıyafetlerle adeta gizli mesajlar verdi. Efsanevi İngiliz moda markasına ait trençkot seçimi, ev sahibi ülkeye bir selam niteliğinde göründü.

Kendi moda kurallarını yazmaya kararlı bir kadın olduğunu her fırsatta hatırlatan Donald Trump, çarşamba günü Marine One adlı uçaktan Windsor Kalesi'nin çimlerine adım attığında bir kez daha bunu gösterdi. Bu sefer Trump, tasarımcı Maria Grazia Chiuri'nin imzasını taşıyan haute couture bir kıyafet seçti.

Özel tasarım gri takım elbisesi, onu karşılayan soğuk ve gri İngiltere havasına uyum sağlıyordu. Melania Trump, yüzünün çoğunu gizleyen Stephen Jones imzalı şapkasıyla görünümünü dengeledi. Şapkası onu, kameraların meraklı bakışlarından koruyordu. Sadece en yakınında olanlar, onun dünyasına bir pencere açabiliyordu. Yüzlerini açıkta bırakan şapkalar seçen Kraliçe Camilla ve Prenses Kate'in aksine, Melania Trump'ın şapkası yüzünü gizliyordu ve tıpkı ocak ayındaki Yemin Töreni Günü'nde giydiği Eric Javits imzalı şapka gibi tartışmaya açıktı. First Lady'nin tercihlerinde en çok dikkat çeken, ziyaretinin en önemli anı olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Salonu'nda düzenlenen devlet ziyafeti için giydiği, ABD'li tasarımcı Wes Gordon'un Carolina Herrera için tasarladığı gece elbisesiydi. Melania Trump, ihtişamlı ziyafet sofrasına leylak rengi saten bir kemerle, omuzları açıkta bırakan, göz alıcı sarı bir elbiseyle katıldı. Tek takısı zümrüt ve elmas küpeler olan First Lady, boynu açık ve tacı olmadan, kraliyet sofrasında modernliğin esintisini taşıdı.

Kırmızı halıda neredeyse hiç görülmemiş bir renk kombinasyonunu benimseyen Melania Trump'ın seçimi, İngiliz moda yazarları tarafından neredeyse tam bir felaket olarak kınandı. Bu önemli an için bir İngiliz tasarımcı seçmekle ilgilenmeyen Trump, kendi çıkarları dışında hiçbir çıkar gözetmeksizin hareket etme niyetini gösterdi. Melania Trump, ne halkın, ne basının ne de kraliyetin görüşlerini umursamadığını açıkça gösterdi. Sıra dışı kıyafet seçimi ve özgüvenli duruşuyla Melania Trump, Windsor Kalesi'nde Gales Prensesi Kate Middleton'ın bile önüne geçti. İngiltere ziyareti, Kraliçe Camilla'nın rehberliğinde dünyanın en büyük ve ayrıntılı oyuncak evi olarak bilinen Kraliçe Mary'nin Bebek Evi'ne yapılan bir gezi ve Gales Prensesi Kate ile birlikte Frogmore Bahçeleri'nde çocuk izcilerle tanışma etkinliğiyle sona erdi. Melania Trump, Camilla ile birlikte çıktığı gezi için New York şıklığına geri döndü. Karamel rengi, kuzu derisi etek takım ile yüksek topuklu yılan derisi ayakkabılarını kombinledi. Bazıları, Melania Trump'ın, Prenses Kate ile izci ziyaretinde süet kargo ceket, kapri pantolon ve düz ayakkabıyla oluşturduğu şaşırtıcı derecede sade kombinin, kraliyet yemeği kıyafeti nedeniyle eleştirilmesinin ardından denge sağlamaya yönelik olduğunu düşündü.

Ama yine de kıyafetlerin aylar öncesinden titizlikle tasarlandığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Seçenekler arasından en sadesini seçtiğini düşünmek daha doğru olabilir. Melania Trump'ın gezi için seçtiği beş kıyafetinin pek azı geleneklere bağlıydı. First Lady, onu giydirmekle pek ilgilenmeyen İngiliz moda endüstrisine gereksiz yere dikkat çekmeye gerek görmedi; Amerikan ve Fransız moda evlerinden seçimler yaptı.