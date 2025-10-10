Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Melania Trump belgeselinin gösterim tarihi belli oldu

        Melania Trump'ın, tartışmalı yönetmen Brett Ratner tarafından çekilen belgeseli için gösterim tarihi açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 14:38 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        First Lady sinemalara geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın belgeseli, sinema salonlarında gösterilecek. Film, pek çok oyuncu tarafından cinsel saldırı ve yetkisini kötüye kullanmakla suçlanan 'Bitirim İkili' serisinin tartışmalı yönetmeni Brett Ratner tarafından çekildi. 'Melania' adlı belgesel, 30 Ocak 2026'da gösterime girecek.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatını anlatan belgesel, sinema salonlarındaki gösterimin ardından dijital platformda yayınlanacak. Dijital platform için filmin haklarını satın almak, 40 milyon dolara mâl oldu.

        REKLAM

        Film, Melania Trump'ın yemin töreni planlarını düzenlediği, Beyaz Saray'da yönetimin Trump'a geçişinin karmaşıklıklarını aştığı ve ailesiyle birlikte ikinci başkanlık dönemiyle birlikte kamusal hayata döndüğü dünyayı, First Lady'nin gözünden anlatıyor. Filmde ayrıca kritik toplantıların ve özel konuşmaların görüntülerinin de yer aldığı aktarıldı.

        Melania Trump'nın New York'taki Trump Tower, Miami'deki Mar-a-Lago adlı malikane ve Washington arasında gidip gelmesini konu alan üç bölümlük bir belgesel dizi daha çekilecek. Belgesele hem Donald Trump, hem de Melania Trump onay verdi. First Lady hem tamamlanan hem de gelecek belgeselin yapımcılığını üstleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melania Trump
        #Donald Trump
        #belgesel
        #melania belgeseli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        19 yıl önceki cinayette dehşetin savunması!
        19 yıl önceki cinayette dehşetin savunması!
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Habertürk Anasayfa