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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasıyla iki takım için önem derecesi artan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dengeli geçen karşılaşmada Polonya, 58. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Robert Lewandowski, vuruşunda kaleci Ochoa'yı geçemedi.

Grupta Suudi Arabistan ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğunda otururken, 1'er puanlı Meksika ve Polonya 2 ve 3. sırayı paylaştı. Puansız Arjantin ise son sırada yer aldı.

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