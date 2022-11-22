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Haberler Dünya Kupası 2022 Meksika - Polonya: 0-0 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası

Meksika - Polonya: 0-0 (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda karşı karşıya gelen Meksika ile Polonya, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Polonya'da Lewandowski, 58. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Ochoa'yı geçemedi.

Giriş: 22.11.2022 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika - Polonya: 0-0 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
HABERTURK.COM

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Arjantin'in Suudi Arabistan'a mağlup olmasıyla iki takım için önem derecesi artan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dengeli geçen karşılaşmada Polonya, 58. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Robert Lewandowski, vuruşunda kaleci Ochoa'yı geçemedi.

Grupta Suudi Arabistan ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğunda otururken, 1'er puanlı Meksika ve Polonya 2 ve 3. sırayı paylaştı. Puansız Arjantin ise son sırada yer aldı.

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