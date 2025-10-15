Mehmet Yılmaz Ak ve Almila Ahri'den yeni paylaşım
Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile katıldığı etkinlikten paylaştığı karelerle sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 15.10.2025 - 19:46 Güncelleme: 15.10.2025 - 19:46
Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Almila Ahri ile geçtiğimiz gün bir etkinliğe birlikte katıldı.
Mehmet Yılmaz Ak, o anlardan kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Almila Ahri de sevgilisinin gönderisine kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ