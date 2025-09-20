Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya eleştiri! - Futbol Haberleri

        Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya eleştiri!

        Teknik direktör Mehmet Topal, Portekizli meslektaşı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesinin talihsiz ve yanlış olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 00:46 Güncelleme: 20.09.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Topal'dan Mourinho'ya eleştiri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son olarak Romanya ekibi Petrolul'da görev yapan 39 yaşındaki teknik adam, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Benfica takımıyla anlaşan Mourinho'nun "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım" ifadesi hakkında görüşlerini paylaşan Mehmet Topal, "Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmenin hiçbir zaman hata olacağını düşünmüyorum. Başarısız da olsanız bazı kulüpler hakkında konuşurken büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kim olursa olsun, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de olabilir. Bu konuda saygıya önem veren biriyim. Tabii onun da ne yaşadıklarını bilemem ama Mourinho gibi önemli bir isim bence açıklama yaparken dikkat etmeli." diye konuştu.

        REKLAM

        "YURT DIŞINA DAHA FAZLA AÇILMALIYIZ"

        Mehmet Topal, daha fazla Türk teknik adamın yurt dışında görev yapması gerektiğini belirtti.

        Kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini aktaran Topal, "Zamanımı maç izleyerek ve yurt dışında çalıştığım eski hocalarımı ziyaret ederek geçiriyorum. Bazı takımlardan teklif aldım. Yurt dışına daha fazla açılmalıyız çünkü bu kadar kötü bir futbol ortamının olduğu, futboldan çok başka olayların konuşulduğu bir yerde kendini geliştirmek isteyenler için Avrupa'da devam etmek çok büyük bir avantaj. Umarım ilerleyen zamanlarda da bu kaos ortamından çıkar ve tamamen futbola adapte oluruz. Hedefim yurt dışında devam etmek." diye konuştu.

        "TOPARLANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-1 yenilmesini ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmasını da değerlendiren Mehmet Topal, şunları kaydetti:

        "A Milli Takım'da son maçta kötü bir mağlubiyet aldık. Çok üzüldük. Ancak çok sert ve ciddi bir ülkeye karşı oynadık. Bunu da unutmamak gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray yenildi. Bazen böyle kötü zamanlar olabiliyor ama önemli olan takımlarımızı ve ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Diğer maçlarda toparlanacaklarını düşünüyorum. Başarılar diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa