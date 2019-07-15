Mehmet Erdem: Sahnede konuşmak bana göre değil - Magazin haberleri

İHA'nın haberine göre; önceki gün bir otelde sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Erdem, programına "Sensiz Ben Olamam" parçasıyla ile başladı.

Erdem, "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Ağlayamam", "Hakim Bey", "Aşkımız Bitecek" gibi sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen müzikseverle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahnede çok konuşmayı sevmediğini dile getiren başarılı sanatçı, "Şarkılarımla size seslenmeyi daha çok seviyorum. Zaten utangaç biriyim. Sahnede konuşmak bana göre değil" dedi.

Konserinin ikinci bölümüne akustik yaparak başlayan ünlü sanatçı, seslendirdiği Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkılarından "Kum Gibi" ve "Arka Mahalle" performansıyla sevenlerinden büyük alkış aldı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahne de kalan Erdem, "Hayatta olan, olmayan birçok ablamızın, ağabeyimizin şarkılarını seslendirdim. Hayatta olmayan değerli büyüklerimin ruhu şad olsun. Hepsine çok büyük bir saygım var, her zaman kalbimde yerleri olacak" diyerek ne kadar vefalı biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ünlü sanatçı, "Bir Elmanın Yarısı" şarkısıyla programını noktalayarak sahneden indi.