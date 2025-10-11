MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 11 Ekim MasterClass ödülü ne oldu?
MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Somer Şef sos, Danilo Şef pancar püresi, Mehmet Şef ise et yapmanın inceliklerini yarışmacılara aktaracak. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı belli olduğundan haberimizi güncelleyeceğiz.
MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
MASTERCHEF KİM ELENDİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Yarışmacılar yemeklerini yaparak şefler sundu. Günün sonunda MasterChef'te elenen yarışmacı İhsan oldu.
