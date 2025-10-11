Habertürk
        MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 11 Ekim MasterClass ödülü ne oldu?

        MasterChef'te yarışmacılar yılın ilk MasterClass'ı için tezgah başına geçiyor. Somer Şef sos, Danilo Şef pancar püresi, Mehmet Şef ise et yapmanın inceliklerini yarışmacılara aktaracak. Günün sonunda en başarılı tabağı yaparak MasterClass'ı kazanan yarışmacı ödülün sahibi olacak. MasterClass'ı kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 11 Ekim MasterClass ödülü ne oldu?" İşte 11 Ekim MasterClass'ı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 11.10.2025 - 18:18
          MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılara tecrübelerine aktaracak. Günün sonunda MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 11 Ekim MasterClass ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

          MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

          MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Somer Şef sos, Danilo Şef pancar püresi, Mehmet Şef ise et yapmanın inceliklerini yarışmacılara aktaracak. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı belli olduğundan haberimizi güncelleyeceğiz.

          MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

          MasterChef Türkiye’de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Yarışmacılar yemeklerini yaparak şefler sundu. Günün sonunda MasterChef'te elenen yarışmacı İhsan oldu.

