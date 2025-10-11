MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılara tecrübelerine aktaracak. Günün sonunda MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 11 Ekim MasterClass ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...