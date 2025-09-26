Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Eylül Cuma MasterChef eleme potasına giden 6. ve 7. yarışmacı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef eleme adayları kimler oldu? 26 Eylül eleme potasına giden yarışmacılar kimler?

        MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden 6. ve 7. yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 26 Eylül Cuma eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 18:27 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:09
        • 1

          Masterchef Türkiye'de eleme adayı olan 6. ve 7. isim açıklanıyor. Yarışmacılar eleme potasına kalmamak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Eylül Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te 6. eleme adayı takım oylaması sonucunda Barış oldu. 7. eleme adayı ise iki etaplı finalin ardından belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nisa bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nisa haftanın 5. eleme adayı olarak Çağatay'ı eleme potasına gönderdi. 6 eleme adayı ise 26 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde takım oylaması sonucunda belli olacak.

        • 6

          MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        Yazı Boyutu
