MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Ayten eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. . Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...