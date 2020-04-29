Maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? soruları, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerden edinmek isteyen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirlerine göre, market, pazar ve toplu ulaşım gibi yerlerde maske kullanmak zorunlu hale getirildi. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını PTT ve eczanelerle yapılacak. Ancak son yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile SSK'lı olarak bir yerde çalışanların maskelerini çalıştıkları yerden alacakları belirtildi. Eczaneden ücretsiz maske alımı ve e-Devlet maske başvuru sayfası haberimizde.

MASKE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR? E-DEVLET

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KOD İLE ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan eczanelerden maske teminine ilişkin açıklamada, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYECEK

Eczacı Odası son yaptıkları açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir."