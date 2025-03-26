Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki Selman Baran öldü, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Mardin'de olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.
4'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selman Baran, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30) ve Baran A. (18) ilk müdahalenin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.
BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Hayati tehlikesi olan 4 yaralıdan Selman Baran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.