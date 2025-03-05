Mardin'de kaza geçiren minik Zeynep kurtarılamadı
Mardin'in Midyat ilçesinde, evinin önündeki sokakta aracın çarptığı 2 yaşındaki minik Zeynep, hayatını kaybetti
Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, evinin önündeki sokakta 2 yaşındaki Zeynep Atılgan'a çarptı.
MİNİK ZEYNEP KURTARILAMADI
Minik Zeynep ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Minik Zeynep'in cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Kalo Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.