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        Haberler Gündem Güncel Manisa, Elazığ, Mersin ve Bursa'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Manisa, Elazığ, Mersin ve Bursa'da orman yangını

        Manisa'nın Salihli, Elazığ'ın Keban, Mersin'in Silifke ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde ormanlık, dağlık ve otluk alanlarda yangın çıktı. Mersin ve Elazığ'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Manisa ve Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:43
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        • 1

          Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

          20'inci saate girilen söndürme çalışmalarında havadan ve karadan mücadele devam ediyor.

        • 2

          Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

        • 3

          Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

        • 4

          Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        • 5

          Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

        • 6

          ELAZIĞ

          Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

        • 7

          Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

        • 8

          Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, gece boyunca özverili çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür etti.

        • 9

          Köy sakinleri, ekiplere karpuz ikramında bulundu.

          Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        • 10

          MERSİN

          İki ildeki yangınlara müdahale sürerken Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Balandız mevkisindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi.

        • 11

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz ile 3 su tankı yönlendirildi.

          Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        • 12

          Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        • 13

          BURSA

          Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 14

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        • 15

          Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        • 16
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