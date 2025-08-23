Habertürk
        Manchester City'de kabus sürüyor: Tottenham'dan 2 gollü galibiyet!

        Manchester City'de kabus sürüyor: Tottenham'dan 2 gollü galibiyet!

        İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 18:11 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:11
        Manchester City'ye evinde Tottenham şoku!
        İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, deplasmanda Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

        Başkent temsilcisi, 35. dakikada Brennan Johnson ve 45. dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle rakibini 2-0 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

        Geçen sezonu küme düşme hattının üstünde 17. sırada tamamlayan Tottenham, yeni teknik direktörü Thomas Frank ile yeni sezona kayıpsız ve gol yemeden güçlü bir başlangıç yaptı.

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kalede James Trafford'a şans verirken, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Brezilyalı file bekçisi Ederson yedek kulübesinde görev bekledi.

        22 yaşındaki Trafford, takımının yediği ikinci goldeki hatası ve Muhammed Kudus'a ceza alanı dışında yaptığı müdahaleyle eleştirilerin hedefi oldu.

        Manchester ekibinde İlkay Gündoğan ile Manuel Akanji, 18 kişilik kadroda yer almadı.

