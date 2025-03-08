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        Haberler Gündem İnanç Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu

        Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:53
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        Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu.

        Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.

        Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.

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        Atölye çalışmaları kapsamında, çocukların yüzlerine çeşitli çizimler yapılıyor.

        Çocuklar kendilerine verilen resimleri, atölyedeki görevlilerle boyayarak eğleniyor.

        Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

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        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #ramazan panayırı
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