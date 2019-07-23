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Makine Mühendisliği taban puanı 2019! İşte Makine Mühendisliği başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Makine Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Makine Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

23.07.2019 - 15:00 | Güncelleme: Gündem
Makine Mühendisliği taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Makine Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Makine Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Makine Mühendisliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY1186528,01002
BOĞAZİÇİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY1587524,33072
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY2981514,27553
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY5126503,22883
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY6575497,41006
ÖZYEĞİN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY9399487,46567
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY9547487,0183
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY10628483,79407
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Makine Fak.Makine Müh.    SAY11692480,61659
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY11762480,40083
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY29422439,55203
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Makine Fak.Makine Müh.    SAY31239436,0461
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY31453435,64595
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY34512429,84185
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY34660429,56184
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY35157428,56193
İZMİR YÜKSEK TEKN. ENSTİTÜSÜDEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY35536427,88087
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAY36434426,26689
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY37322424,69345
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY37591424,29034
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY39183421,47078
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY40140419,7466
TÜRK-ALMAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Almanca    SAY40309419,43437
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY42888414,98346
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY47127407,98429
GEBZE TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY47533407,33975
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY48229406,19009
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY50007403,46993
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY50169403,22888
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh.    SAY51872400,578
ABDULLAH GÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY52361399,8274
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY52516399,56315
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY55209395,47115
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.    SAY56146394,11437
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY56309393,87238
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY56334393,83997
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY57679391,88583
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY58857390,13
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY60798387,46365
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY61566386,39285
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY63559383,57179
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY64383382,45393
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY64973381,68058
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY66500379,63559
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY67715378,05402
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh. İNG.    SAY73925370,19793
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY75597368,18479
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAY76477367,16275
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY76803366,74448
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Ücretli    SAY78924364,27756
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY78951364,24339
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY79340363,77165
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY80142362,85975
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY81385361,43721
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. Burslu    SAY82172360,57111
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAY86205356,11664
PİRİ REİS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY86799355,46934
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY90358351,64459
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY90657351,33383
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY91553350,38028
BURSA TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh.    SAY91624350,31624
ANTALYA BİLİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY93471348,4575
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY95888346,05866
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY96523345,46434
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY98026344,0062
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY99062343,01274
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. İÖ    SAY100452341,71223
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY100884341,31435
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY101780340,50836
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY102260340,08061
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY103281339,07725
ÖZYEĞİN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY104594337,87695
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY116033328,43167
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. Burslu    SAY117938326,92545
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY123516322,63345
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAY123929322,31274
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY126626320,34733
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY128203319,13004
ÖZYEĞİN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY131334316,85873
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY132214316,25851
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY134875314,41126
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. Burslu    SAY136609313,21813
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY139397311,38002
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  İÖ   SAY143238308,89227
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY144998307,77627
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY146932306,55353
KONYA TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh.    SAY150095304,58081
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh.    SAY151501303,76242
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.    SAY155488301,38651
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. SAY159033299,34756
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY161795297,77209
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY162095297,60897
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY170865292,95184
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY173016291,84184
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY173088291,80699
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh. Burslu    SAY173649291,50414
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY174314291,15598
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh.    SAY174805290,90532
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. İÖ    SAY184294286,3482
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY185483285,81271
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY188130284,59141
ADANA BİLİM VE TEKN. ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY190802283,4073
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY193225282,32226
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  KKTC Uyruklu   SAY194245281,86933
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY196697280,79337
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY200233279,32478
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAY200530279,1897
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY200598279,15747
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Çorlu Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY201626278,72471
KONYA TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İÖ    SAY202847278,23821
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY204345277,64655
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.    SAY210598275,12036
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY210761275,04713
ANTALYA BİLİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY211341274,82074
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY212720274,29422
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.    SAY213714273,90899
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY214347273,67385
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY217317272,55688
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY220379271,40461
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY221053271,15629
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY224095270,05382
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. İÖ    SAY225422269,59273
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  İÖ   SAY226261269,29196
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ceyhan Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY228910268,34323
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAY228912268,34244
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY229727268,03268
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh.    SAY231369267,45079
PİRİ REİS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY235145266,17152
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY237918265,24504
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY241066264,24723
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY243541263,45758
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY244082263,28752
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Çorlu Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY245674262,76884
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY247673262,14081
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY254574260,05141
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY256432259,51033
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY257102259,315
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY257679259,14296
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY259388258,6415
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY259671258,55446
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY261006258,17979
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY261241258,1102
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY268255256,13806
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY271038255,38429
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY271489255,26187
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY275837254,05886
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY276329253,93484
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAY277290253,69151
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY278074253,48795
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh.    SAY278941253,25678
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY279269253,17677
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. İÖ    SAY283889252,01339
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY284750251,79638
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAY286943251,26051
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY287485251,13046
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY291002250,25585
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY291575250,11244
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.    SAY292548249,87746
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY292844249,80717
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY294262249,45148
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY296153249,00177
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY296902248,81662
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY298444248,42427
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY298500248,41165
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.    SAY------
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. KKTC Uyruklu    SAY------
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Ücretli    SAY------
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAY------
ANTALYA BİLİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAY------
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY------
HAKKARİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY------
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAY------
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAY------
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY------
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY------
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. Ücretli    SAY------
İSTANBUL GEDİK ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY------
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY------
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. Ücretli    SAY------
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY------
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. %25 İnd.    SAY------
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAY------
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY------
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAY------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAY------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAY------
GİRNE ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Burslu   SAY------
GİRNE ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY------
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Simav Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.    SAY------
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Simav Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAY------
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. SAYDolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.    SAYDolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAYDolmadıDolmadı
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %25 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
BATMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
BİTLİS EREN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.  %75 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. %75 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
PİRİ REİS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %75 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  %25 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İNG.  Ücretli   SAYDolmadıDolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Makine Müh. Burslu    SAYDolmadıDolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Makine Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAYDolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Simav Tekn. Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Simav Tekn. Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Mimarlık Fak.Makine Müh. Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
MUNZUR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Makine Müh.    SAYDolmadıDolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Makine Müh. İÖ    SAYDolmadıDolmadı

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