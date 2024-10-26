Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! 3. dönem Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama
Otomobil kazanma fırsatı sunan kampanya kapsamında 3. Dönem Magnum çekilişi, 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda iki şanslı isim, Porsche Taycan sahibi oldu. Çekilişe katılım sağlayan kişiler, 3. dönem Magnum çekiliş sonuçları ile asil ve yedek isim listesi için araştırmalara başladı. Peki, Magnum çekiliş sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2024 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
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Porsche Taycan model otomobil kazanma şansı sunan 3. Dönem Magnum çekilişi, 22 Ekim 2024 Salı günü yapıldı. Akabinde ise çekilişe katılan müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için araştırmalara başladı. Kampanya kapsamında iki Porsche Taycan otomobil hak sahiplerine teslim edilecek. Peki 2024 Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. dönem Magnum çekiliş sonuçları ile Porsche Taycan kazanan asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3. Dönem Magnum çekilişi, 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilmişti.
Magnum çekiliş sonuçları, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü açıklandı. Çekilişe 20.292.390 katılım gerçekleşti.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İLE ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Magnum çekiliş sonuçları ile Porsche Taycan kazanan asil ve yedek talihliler 26 Ekim Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yer aldı.
Ayrıca magnum.com.tr sitesi üzerinden de duyuruldu.
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İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyesini almak için 11 Kasım 2024 tarihine kadar; yedek talihlilerin 25 Kasım 2024 tarihine kadar kimlik fotokopisi, ikramiye kazandığı şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 15 Mart 2025'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.