Macaristan - Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde Macaristan - Türkiye rövanş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek. Peki, "Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Macaristan - Türkiye maçı muhtemel 11'leri...