Macaristan'ın Rus vatandaşlarına vize kolaylığı, AB ile yeni gerilime neden oldu

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Macaristan'a mektup göndererek AB dönem başkanlığını üstlendiği 1 Temmuz'u izleyen günlerde Rusya ve Belarus vatandaşlarına AB içinde serbest seyahat hakkı veren "Ulusal Kart" programının süresini uzatmasıyla ilgili izahat talep ettiğini bildirdi.

Johansson, mesajında, "Rusya, bir güvenlik tehdididir. Daha az değil daha fazla teyakkuza ihtiyacımız var. Potansiyel Rus casuslarına ve sabotajcılarına AB'ye kolay erişim sağlamak, hepimizin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Johansson, Macaristan'ın vereceği yanıtın ardından durumu inceleyeceklerini ve gerekirse harekete geçeceklerini belirtti.

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Mektubun içeriğinde vize konusu üye ülkelerin yetki alanında olsa da Şengen Bölgesi'nin güvenliğini koruma sorumluluğunun bulunduğu ve AB'nin Rusya ile vize kolaylığını Eylül 2022'de durdurduğu anımsatılarak, en geç 19 Ağustos'a kadar ilgili izahatin AB Komisyonuna iletilmesinin gerektiği kaydedildi.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber de hafta başında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazarak Macaristan'ın Ruslar için Şengen Bölgesi'ne giriş koşullarını basitleştirme kararını "şüpheli" bulduğunu, casusların Birliğe sızma riskinin arttığını ifade etmişti.