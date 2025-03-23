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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Macaristan: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı! A Milli Takım'da goller 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. A Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:04
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu. Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekibimiz 3-0 kazandı.

        A Milli Takım'da goller 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

        MİLLİLER, A LİGİ'NDE!

        Bu skorla birlikte A Milli Takım İstanbul'da 3-1 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda da 3-0 kazandı ve toplamda 6-1'lik skorla adını UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı!

        Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.

        OĞUZ AYDIN'DAN 2 MAÇTA 3 ASİST!

        A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçındaki performanslarıyla dikkat çekti. İstanbul'da oynanan maçta 2 asist yapan Oğuz deplasmandaki mücadelede de 1 asist yaptı ve 2 maçta 3 asist yaparak milli takım kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

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        ARDA GÜLER'DEN SZOBOSZLAI'YE "SUS"

        Milli takımda Arda Güler, yaşanan bir pozisyon sonrası Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.

        Arda Güler, 39. dakikada attığı golün ardından Szoboszlai'ye, "Sus" işareti yaptı.

        ZWAYER'DEN 9. DAKİKADA ORUÇ ARASI

        Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu.

        Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.

        BANIYA İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

        Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.

        Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.

        MACARLARDAN ÇİRKİN DAVRANIŞ

        Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.

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        Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        27. dakikada Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

        31. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

        35. dakikada gelişen atakta Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vuruşunda top, kamle direğinin yanından az farkla auta gitti.

        36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.

        37. dakikada ay-yıldızlı takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

        39. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın son çizgide kontrol etti. Milli futbolcunun penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

        Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        53. dakikada sol kanattan ay-yıldızlı takımın kullandığı kornerde Macaristan savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının dışında önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.

        57. dakikada sol kanattan Kerkez'in yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Nego'nun şutundanda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

        90. dakikada milli takım karşılaşmadaki üçüncü gol sevincini yaşadı. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı topla ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe ortaladı. Altıpas içinde Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

        Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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