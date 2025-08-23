MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Sorescu, 90+6. dakikada Maxim (P) attı. Bu sezon ilk galibiyetini Gaziantep FK, puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı puansız kapattı.
Karşılaşmadaki ilk golü Gençlerbirliği adına 8. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise 44. dakikada Cristian Sorescu ve 90+5'te penaltı noktasından Maxim kaydetti.
Gençlerbirliği'nde Nalepa, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise puansız kaldı.