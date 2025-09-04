MAÇ SONUCU: Bulgaristan: 0 - İspanya: 3
A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda günün diğer maçında İspanya, deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk hafta maçında İspanya, Bulgaristan deplasmanına konuk oldu. İspanya, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Oyarzabal, 30. dakikada Marc Cucurella ve 38. dakikada Mikel Merino attı.
Bu sonucun ardından İspanya, gruba 3 puanla başladı. Bulgaristan, ilk maçında puan alamadı.
İspanya, grupta bir sonraki maçında Konya'da A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak. Bulgaristan, Gürcistan deplasmanına gidecek.